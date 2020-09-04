Уткин считает, что Соболев допустил маркетинговую ошибку, помирившись с Дзюбой

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение нападающего «Спартака» Александра Соболева урегулировать конфликт с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, что позволило ему получить вызов в сборную России.
«Соболев, как мне кажется, допустил глубокую маркетинговую ошибку. Ну вызвали его в сборную. Не знаю, сыграет он сейчас или нет, его рано или поздно вызвали бы всё равно. Но конфликт с Дзюбой на фоне того, что сейчас происходит между «Спартаком» и «Зенитом»… Честное слово, это была такая прекрасная маркетинговая площадка. Соболев, я думаю, стал бы очень привлекательной фигурой для целой кучи рекламы, огромного количества разнообразных предложений, и вообще, это сделало бы его центральной фигурой чемпионата в общественном мнении.
Да, конечно, я знаю – надо хорошо играть в футбол, много тренироваться, соблюдать правильное питание. Но тем не менее, помимо всего прочего, в спорте ещё необходим и маркетинг. Вот Соболева, по-моему, никто не научил, что он упустил прекрасную возможность. А Дзюбы всё равно скоро не будет – он старый», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 4 сентября 2020
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