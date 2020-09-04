Станислав Черчесов поделился эмоциями после победы над Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своём «инстаграме» рассказал о победе над сборной Сербии (3:1) в 1-м туре Лиги наций.



«В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа», — написал Черчесов.



3 сентября прошёл матч 1-го тура Лиги наций, в котором сборная России оказалась сильнее команды Сербии со счётом 3:1. Дубль записал на свой счёт Артём Дзюба, ещё один гол забил Вячеслав Караваев. Во 2-м туре национальная команда сыграет с Венгрией (6 сентября).



2 сентября главный тренер сборной Станислав Черчесов отметил день рождения — ему исполнилось 57 лет.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Станислава Черчесова