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Источник: Лионель Месси объявит, что остаётся в «Барселоне». Обращение уже записано

Источник: Лионель Месси объявит, что остаётся в «Барселоне». Обращение уже записано
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, по всей видимости, останется в команде, несмотря на желание сменить клуб.

Как утверждает Sphera Sports в «Твиттере», в скором времени 33-летний аргентинский футболист выпустит обращение, в котором объявит о своём решении. Более того, утверждается, что само обращение уже записано.

Ранее появилась информация, что сегодня, 4 сентября, Месси ответит на заявление Ла Лиги, вставшей на сторону «Барселоны» в вопросе возможного ухода игрока.

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Основным претендентом на аргентинца считается «Манчестер Сити».

Лионель Месси сегодня ответит на заявление Ла Лиги, вставшей на сторону «Барселоны»
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