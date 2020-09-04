Слуцкий поддержал антирасистский челлендж и бросил вызов Дзюбе и Акинфееву

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в своём «инстаграме» поддержал антирасистский челлендж и передал вызов нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе и вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
Суть челленджа заключается в борьбе с расизмом в футболе. Игрокам предстоит сделать фото или видео с ударом, поделиться им в социальной сети, а также бросить вызов ещё четырём друзьям. Помимо Акинфеева и Дзюбы вызов от Слуцкого получил хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Специалист возглавил казанский «Рубин» в 2019 году. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги команда набрала восемь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В 7-м туре «Рубин» сыграет на выезде с московским «Динамо». Старт матча – 13 сентября в 16:30 мск.
Просмотреть фото можно в «инстаграме» Леонида Слуцкого.
- 4 сентября 2020
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