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Слуцкий поддержал антирасистский челлендж и бросил вызов Дзюбе и Акинфееву

Слуцкий поддержал антирасистский челлендж и бросил вызов Дзюбе и Акинфееву
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в своём «инстаграме» поддержал антирасистский челлендж и передал вызов нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе и вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.

Суть челленджа заключается в борьбе с расизмом в футболе. Игрокам предстоит сделать фото или видео с ударом, поделиться им в социальной сети, а также бросить вызов ещё четырём друзьям. Помимо Акинфеева и Дзюбы вызов от Слуцкого получил хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Специалист возглавил казанский «Рубин» в 2019 году. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги команда набрала восемь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В 7-м туре «Рубин» сыграет на выезде с московским «Динамо». Старт матча – 13 сентября в 16:30 мск.

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Леонида Слуцкого.

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