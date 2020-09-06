«Ставь пенальти, не имеешь права!» «Уфа» показала курьёзный момент с тренировки

Пресс-служба «Уфы» опубликовала забавное видео с тренировки в Аше, где команда готовится к возобновлению чемпионата после матчей сборных.

Во время одного из упражнений нападающий Андрес Вомбергар не смог преодолеть препятствие, споткнулся и упал, совсем немного не добежав до передачи эстафеты. Этим он спровоцировал смех и аплодисменты членов команды.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" уфимской команды.

В нынешнем сезоне «Уфа», в шести турах набрав пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Спартак» (14). Следующий матч «Уфа» проведёт 12 сентября с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 13:45 по московскому времени.