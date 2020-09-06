«Ставь пенальти, не имеешь права!» «Уфа» показала курьёзный момент с тренировки
Пресс-служба «Уфы» опубликовала забавное видео с тренировки в Аше, где команда готовится к возобновлению чемпионата после матчей сборных.
Во время одного из упражнений нападающий Андрес Вомбергар не смог преодолеть препятствие, споткнулся и упал, совсем немного не добежав до передачи эстафеты. Этим он спровоцировал смех и аплодисменты членов команды.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" уфимской команды.
В нынешнем сезоне «Уфа», в шести турах набрав пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Спартак» (14). Следующий матч «Уфа» проведёт 12 сентября с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 13:45 по московскому времени.
Евсеев: мало того что у тебя должны быть яйца, ты ещё и должен знать, для чего они нужны
- 6 сентября 2020
-
11:08
-
11:05
-
10:53
-
10:43
-
10:38
-
10:26
-
10:18
-
10:16
-
10:08
-
10:02
-
09:45
-
09:44
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
09:19
-
09:01
-
08:07
-
06:49
-
06:30
-
03:44
-
02:59
-
02:44
-
00:58
-
00:58
-
00:32
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 5 сентября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:07
-
22:59
Партнерский контент