Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ставь пенальти, не имеешь права!» «Уфа» показала курьёзный момент с тренировки

«Ставь пенальти, не имеешь права!» «Уфа» показала курьёзный момент с тренировки
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Уфы» опубликовала забавное видео с тренировки в Аше, где команда готовится к возобновлению чемпионата после матчей сборных.

Во время одного из упражнений нападающий Андрес Вомбергар не смог преодолеть препятствие, споткнулся и упал, совсем немного не добежав до передачи эстафеты. Этим он спровоцировал смех и аплодисменты членов команды.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" уфимской команды.

В нынешнем сезоне «Уфа», в шести турах набрав пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Спартак» (14). Следующий матч «Уфа» проведёт 12 сентября с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 13:45 по московскому времени.

Евсеев: мало того что у тебя должны быть яйца, ты ещё и должен знать, для чего они нужны
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020