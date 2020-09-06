Игорь Дивеев получил травму в молодёжной сборной России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался, находясь в расположении молодёжной сборной России, сообщается на официальном сайте клуба.
«У Игоря имеется повреждение мышцы правого бедра. На ближайшей неделе игрок пройдёт дополнительное обследование, о результате которого мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Молодёжная сборная России обыграла команду Болгарии в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Один из голов забил Дивеев. Сборная России набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. У болгар 8 баллов.
Следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.
- 6 сентября 2020
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