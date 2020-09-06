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Сборная России одержала 20-ю победу при Черчесове

Сборная России одержала 20-ю победу при Черчесове
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Победа над сборной Венгрией (3:2) во 2-м туре Лиги наций стала 20-й для главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Россияне под руководством Черчесова провели 43 матча, в которых 20 раз победили, 9 раз сыграли вничью и 14 раз проиграли. По количеству побед с национальной командой России Черчесов занимает третье место. Лидирует по этому показателю Олег Романцев (60 матчей, 36 побед), на втором месте — Гус Хиддинк (39 матчей, 22 победы).

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани, ассистировали судьи на линиях Альберто Тегони и Даниэле Биндони.

Россия в гостях обыграла Венгрию, едва не упустив преимущество в три мяча
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