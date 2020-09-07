Коларов сегодня прилетит в Милан и подпишет контракт с «Интером»

Сербский защитник «Ромы» Александар Коларов в ближайшее время подпишет контракт с миланским «Интером», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 34-летний сербский футболист сегодня, 7 сентября, прилетит в Милан прямым рейсом из Сербии. Накануне Александар принял участие в матче 2-го тура Лиги наций с Турцией (0:0). Затем игрок начнёт проходить медосмотр, который завершится на следующий день. Затем Коларов подпишет контракт по схеме «1+1» с зарплатой € 3,5 млн в год. Ранее сообщалось, что главный тренер миланцев Антонио Конте очень хочет видеть серба в своей команде, так как он может сыграть на двух позициях — слева и в центре.
Коларов перешёл в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2017 года. До этого он защищал цвета римского «Лацио», сербских «ОФК Београд» и «Чукаричек». В минувшем сезоне 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей, отдал пять результативных передач и получил восемь жёлтых карточек.
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