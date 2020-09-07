Отец Влашича: с нетерпением жду встречи Николы с тренером, который полностью раскроет его

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, что, несмотря на хорошие выступления сына, его талант ещё не полностью раскрыт.

«Я могу сказать со спокойной душой, что Никола может быть одним из основных игроков любого клуба и любой лиги мира. Его выступления в первую очередь будут зависеть от взгляда тренера и его роли в команде, а также амбиций и манеры игры этой команды.

Сегодня я уже не могу повторить свои слова, что Никола — это айсберг, большая часть которого находится под водой и мы ещё не открыли её. Всё поменялось и стало значительно лучше, однако ещё не всё раскрыто. Я с нетерпением жду встречи Николы с тренером, который полностью поймёт его возможности и который будет использовать свой творческий потенциал, чтобы выявить всё, о чём мы только догадываемся", — цитирует Влашича Vecernji List.