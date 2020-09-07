Аршавин: стал работать больше, а денег по сравнению с футболом меньше

Бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о жизни после завершения футбольной карьеры.

«Часто оказываюсь около бровки, и, если честно, ни разу не возникало желания выйти и сыграть. Здесь вопрос возникает, когда ты после футбола оказываешься за бортом футбольной жизни, а другой жизни ты не знаешь. Мне повезло. Но если через какое-то время футбола не будет в моей жизни, то мне будет очень плохо.

После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Нет. Работать стал больше, а денег меньше по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался и можешь курить бамбук", — цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».