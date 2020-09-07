Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аршавин: стал работать больше, а денег по сравнению с футболом меньше

Аршавин: стал работать больше, а денег по сравнению с футболом меньше
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о жизни после завершения футбольной карьеры.

«Часто оказываюсь около бровки, и, если честно, ни разу не возникало желания выйти и сыграть. Здесь вопрос возникает, когда ты после футбола оказываешься за бортом футбольной жизни, а другой жизни ты не знаешь. Мне повезло. Но если через какое-то время футбола не будет в моей жизни, то мне будет очень плохо.

После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Нет. Работать стал больше, а денег меньше по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался и можешь курить бамбук", — цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».

Аршавин: если выигрывали — выигрывала команда, если проигрывали — проигрывал я
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020