«Локомотив» проиграл юношеской сборной России в контрольном матче

Московский «Локомотив» в контрольном матче проиграл юношеской сборной России U19 со счётом 1:3.

«Уступаем в контрольном матче сборной России U19 – 1:3. В составе нашей команды отличился Франсуа Камано», — говорится в официальном «твиттере» «железнодорожников».

«Локомотив» (Москва) — сборная России U19 — 1:3 (0:2)

Голы: Камано (14) — Севикян (41), Литвинов (45), Лысцов (77, автогол)

«Локомотив» (стартовый состав): Коченков, Живоглядов, Лысцов, Райкович, Лысов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жалолиддинов, Камано, Эдер.

«Локомотив», набрав в шести турах восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «железнодорожники» проведут 14 сентября на выезде с «Ростовом».