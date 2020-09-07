«Локомотив» проиграл юношеской сборной России в контрольном матче
Московский «Локомотив» в контрольном матче проиграл юношеской сборной России U19 со счётом 1:3.
«Уступаем в контрольном матче сборной России U19 – 1:3. В составе нашей команды отличился Франсуа Камано», — говорится в официальном «твиттере» «железнодорожников».
«Локомотив» (Москва) — сборная России U19 — 1:3 (0:2)
Голы: Камано (14) — Севикян (41), Литвинов (45), Лысцов (77, автогол)
«Локомотив» (стартовый состав): Коченков, Живоглядов, Лысцов, Райкович, Лысов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жалолиддинов, Камано, Эдер.
«Локомотив», набрав в шести турах восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «железнодорожники» проведут 14 сентября на выезде с «Ростовом».
Источник: семь болельщиков «Локомотива» задержаны из-за драки с фанатами «Зенита»
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