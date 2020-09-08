РФС объявил старт нового сезона первенства молодёжных команд и Юношеской футбольной лиги

В ближайшее время стартует новый сезон первенства молодёжных команд и Юношеской футбольной лиги, который был отложен в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба РФС.
Начало молодёжного первенства намечено на 11 сентября, ЮФЛ – на 19 сентября.
Молодёжное первенство проводится с 2008 года, Юношеская футбольная лига была запущена в прошлом году. С нового сезона оба турнира пройдут в новом формате с большим количеством участников, при этом ЮФЛ расширена до двух возрастных дивизионов.
С этого сезона в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 будут участвовать 14 команд. Двумя новыми участниками станут футболисты из академии футбольного клуба «Ростов» и школа ФШМ из Москвы.
В молодёжном первенстве также будет несколько изменений. Теперь в турнире будут участвовать не только дубли клубов РПЛ, но и 4 академии Юношеской футбольной лиги. Команды разделятся на две группы по 10 команд и так сыграют два круга. Затем состоится финальный турнир: по пять лучших команд из групп определят победителя турнира, а пять худших распределят места с 11-го по 20-е.
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