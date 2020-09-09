Вагнер Лав: на встрече с Путиным мы с Карвальо играли в крестики-нолики

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав вспомнил, как вместе с экс-полузащитником «армейцев» Даниэлом Карвальо пришёл на встречу с президентом России Владимиром Путиным после празднования победы в Кубке УЕФА.

«Мы праздновали днём ранее, я вернулся домой под утро. Днём мне позвонил переводчик и сказал, что встреча с президентом. Я не хотел идти, но он сказал, что мне нужно. На встрече мы с Карвальо ничего не понимали, потому что наш переводчик не приехал.

Путин что-то говорил, все улыбались и хлопали. Там на столе лежал листок бумаги и карандаш. Мы с Даниэлом играли в крестики-нолики и вообще ничего не понимали. Я ещё немного был пьян после прошлой ночи. Потом я сказал Карвальо, что как-то скучно на этой встрече. Пришла идея взять мяч и поиграть с Путиным в футбол. Все русские игроки офигели. Подумали, что это хорошим не кончится. Но когда я взял мяч и показал его Путину, он улыбнулся и попробовал набить несколько раз. Все стали улыбаться", — сказал Вагнер в ролике на YouTube-канале «КраСава».