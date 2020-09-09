Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» объявил о переходе Тонали

«Милан» объявил о переходе Тонали
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали перешёл в «Милан» на правах аренды, сообщает пресс-служба «россонери».

Тонали прибыл в Милан, чтобы оформить все необходимые документы для перехода в новый клуб. Напомним, «Милан» достиг договорённости с «Брешией» о переходе полузащитника в стан «россонери». 20-летний Тонали переходит в аренду за € 10 млн с правом необязательного выкупа за € 15 млн. Кроме того, 10% будущей продажи игрока также останется за «Брешией».

В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл на клубном уровне 36 матчей, забил один мяч и отдал семь результативных передач. Сандро провёл три матча за сборную Италии. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Тонали составляет € 32 млн.

Сандро Тонали прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020