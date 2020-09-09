«Милан» объявил о переходе Тонали

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали перешёл в «Милан» на правах аренды, сообщает пресс-служба «россонери».

Тонали прибыл в Милан, чтобы оформить все необходимые документы для перехода в новый клуб. Напомним, «Милан» достиг договорённости с «Брешией» о переходе полузащитника в стан «россонери». 20-летний Тонали переходит в аренду за € 10 млн с правом необязательного выкупа за € 15 млн. Кроме того, 10% будущей продажи игрока также останется за «Брешией».



В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл на клубном уровне 36 матчей, забил один мяч и отдал семь результативных передач. Сандро провёл три матча за сборную Италии. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Тонали составляет € 32 млн.