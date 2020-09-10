«ПСЖ» планирует арендовать Алессандро Флоренци
Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци в ближайшее время может перейти в «ПСЖ» на правах аренды. Стороны договорились об условиях, игроку осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. 10 сентября итальянец должен отправиться в Париж для завершения процедуры трансфера.
Защитник начинал профессиональную карьеру в структуре «Ромы». В сезоне-2019/2020 Флоренци был арендован «Валенсией». За испанский клуб Алессандро провёл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. За «волков» защитник сыграл 280 встреч, забил 38 голов и отдал 32 передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 29-летнего игрока в € 10 млн.
Арендованный «Валенсией» Флоренци заболел ветрянкой
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