Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.



«Это влиятельный и сильный президент. Я думаю, он выполняет свою работу хорошо, так как столько лет у власти. Должно быть, это очень хороший президент.



Путин известен во всём мире как очень сильный президент, который управляет страной уже не первый год. Он оказывает влияние на президентов многих других стран. И, похоже, в России дела идут хорошо. Возможно, некоторым другим политическим лидерам стоило бы обращать больше внимания на то, что делает он», — цитирует Мамману Sport24.



Аргентинский защитник выступает в Российской Премьер-Лиге с 2017 года, когда он перешёл из «Лиона» в «Зенит» за € 16 млн. Сезон-2020/2021 Маммана проводит в «Сочи» на правах аренды. В текущем розыгрыше первенства 24-летний игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями.

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