«Думал, меня сложно вывести на эмоции». Миранчук — о слезах на прощании с «Локомотивом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о своих эмоциях во время прощания с «Локомотивом» после матча с «Зенитом» (0:0).



«Я думал, что я несентиментальный человек и меня сложно вывести на эмоции. Думал, что умею их контролировать. Но, как показала ситуация, эмоции взяли верх. Было очень грустно. А потом понял, что момент настал, что всё случилось. Я прослезился. Меня сложно чем-то поразить, но эти девять сезонов дали о себе знать: всегда была поддержка болельщиков, как ко мне относился весь «Локомотив» — всё это сказалось.



После того как сказал речь болельщикам, пошёл в раздевалку. Некоторые улетели в сборную, некоторым дали выходные, поэтому был момент, когда я мог попрощаться с ребятами. Мы пожелали друг другу удачи, тепло обнялись. Это был единственный момент, когда я мог сказать всем спасибо и идти дальше со спокойной душой.



Слова, что я иду за мечтой? Не знаю, один из шагов к мечте или мечта пришла окончательно. Когда ты перед собой ставишь что-то, потом достигаешь — это всё? Дальше разве не растёшь? Конечно, дальше хочется чего-то ещё, я всегда это говорил. У меня есть мечта с детства — играть в Европе, до этого мы дошли. Теперь есть новые задачи», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Миранчук заплакал во время прощания с болельщиками «Локомотива»