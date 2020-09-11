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Клопп: мы с Вейналдумом разговаривали 500 или 600 раз

Клопп: мы с Вейналдумом разговаривали 500 или 600 раз
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации полузащитника Жоржиньо Вейналдума.

«С Джини всё в порядке. С его будущим нет никаких проблем, пока мы имеем к этому отношение. Пока всё здорово. Между мной, Джини и клубом всё отлично. С новостями для вас всё обстоит иначе. Мне пока нечего сказать. С тех пор как Джини появился здесь, мы говорили 500 или 600 раз. Конечно, я общался с ним после того, как он вернулся из сборной. Но на этом всё», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что в услугах Вейналдума заинтересованы «Барселона» и лично новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, хорошо знакомый с игроком по работе в сборной Нидерландов.

Вейналдум играет в «Ливерпуле» с 2016 года. Выступал за «Ньюкасл Юнайтед», ПСВ и «Фейеноорд». Контракт 29-летнего игрока с красными рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне он провёл 37 матчей в чемпионате Англии и забил 4 мяча.

Клопп обсудил с Вейналдумом его будущее. Игрок хочет остаться в «Ливерпуле»
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