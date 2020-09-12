Глава совета директоров «Урала»: стоит задача — играть в Еврокубках

Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский рассказал о задачах клуба на сезон.



«Стоит задача — играть в Еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков.



Создан и комитет по развитию клуба. Он будет отвечать за работу с болельщиками, журналистами. Будем взаимодействовать со всем, что окружает клуб. Надеюсь, симбиоз всех этих усилий через некоторое время даст большой результат. Мы должны ставить серьёзные задачи.



Нынешние футбольные амбиции не соответствуют месту, которое занимает Екатеринбург на карте России. Город достоин клуба более высокого уровня. Поэтому я здесь, поэтому мы обсуждаем развитие клуба. Поэтому и говорю о создании попечительского совета, об инвесторах», — цитирует Пумпянского пресс-служба «Урала».



После шести туров Российской Премьер-Лиги клуб из Екатеринбурга набрал шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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