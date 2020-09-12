«Ноттингем Форрест» купил защитника «ПСЖ»
Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Лоик Мбе Со перешёл в «Ноттингем Форест», выступающий в английском Чемпионшипе.
«Со, рады тебя видеть!» — сообщает пресс-служба ноттингемского клуба в «Твиттере».
По данным Transfermarkt, «Ноттингем Форест» заплатил за 19-летнего футболиста € 5 млн. Французский защитник подписал с английским клубом контракт до июня 2024 года.
В прошлом сезоне Чемпионшипа «Ноттингем Форест», набрав 70 очков, занял в турнирной таблице 7-е место.
Ранее защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью выкупа. Сообщалось, что парижане заплатят за год аренды Флоренци € 500 тыс. «ПСЖ» сможет выкупить контракт Флоренци за € 9 млн.
«ПСЖ» объявил о переходе Флоренци из «Ромы» на правах аренды с правом выкупа
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