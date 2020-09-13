«Настроение: дерби». Игроки ЦСКА рисовали граффити перед матчем со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» опубликовала фото и разместила видео, на которых футболисты команды рисуют граффити в преддверии матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Настроение: дерби», — говорится в подписи к снимкам.
Пресс-служба «Спартака» ранее опубликовала фотографии с тренировки красно-белых, а также подготовила видеоролик в преддверии московского дерби. В видео показаны голы в ворота красно-синих в исполнении Араса Озбилиза, Зе Луиша, Квинси Промеса, Самуэля Жиго и Джордана Ларссона. В ролике фигурируют кадры из шоу ЦСКА с куклами в YouTube.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, у красно-белых 14 очков. «Армейцы» (10) — на пятом месте.
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