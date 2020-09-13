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Леонид Слуцкий: в моменте с пенальти никто не нырял

Леонид Слуцкий: в моменте с пенальти никто не нырял
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод с пенальти в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«В моменте с пенальти никто не нырял. Это было нарушение правил. Элемент просматривался VAR. Не видел ещё эпизод в повторе, но в динамике показалось, что решение было верное», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков выразил мнение, что нарушения правил не было, а игрок «Рубина» нырял.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Рубину». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 32-й минуте матча забил форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти, назначенный за снос Хвичи Кварацхелии.

Новиков: пенальти не было, игрок «Рубина» сначала нырял
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