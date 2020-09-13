Калиниченко: у Карасёва яиц не хватило, чтобы удалить Карпова на 2-й минуте

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА (1:3).

«Поясню, у Карпова не было попытки сыграть в мяч — чистейшая красная карточка. У Карасёва яиц не хватило на 2-й минуте удалять, справедливости ради, мало у кого хватило бы. Айртон нырял до контакта — жёлтая карточка за симуляцию», — написал Калиниченко в своём «твиттере».

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).