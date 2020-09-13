Шамиль Газизов поблагодарил болельщиков ЦСКА за баннер в его честь

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал баннер болельщиков ЦСКА.
«Я видел желание, движение некоторых игроков. Я видел, что происходит. Если вы хотите, чтоб я плакал, — не буду, это не по мне. Баннер болельщиков ЦСКА? Если меня отмечают болельщики ЦСКА, спасибо им.
В раздевалке у всех было подавленное настроение. Я сказал, что сейчас нужно вытащить эмоции и двигаться дальше. Может, это и хорошо, что так произошло, выскажусь фиолософски. Это только начало чемпионата. Я не оцениваю команду по дерби, я оцениваю её по итоговому месту», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).
- 13 сентября 2020
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