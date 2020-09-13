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РПЛ примет решение о матче «Ростов» — «Ротор» после получения документов от волгоградцев

РПЛ примет решение о матче «Ростов» — «Ротор» после получения документов от волгоградцев
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что решение о проведении матча 8-го тура чемпионата «Ростов» — «Ротор» будет принято после получения документов от волгоградского клуба.

«К сожалению, мы вынуждены отменить матч „Ротор“ — »Краснодар" из соображений безопасности. Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его. Безопасность всех участников матча — абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя.

Мы будем ждать документов от «Ротора», чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура (С «Ростовом». — Прим. «Чемпионата»). И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба", — приводит слова Прядкина ТАСС.

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