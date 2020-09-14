«Теперь у меня ещё больше мотивации». Вагнер Лав — о призе игроку месяца в Казахстане

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав в своём «инстаграме» прокомментировал победу в голосовании за лучшего футболиста казахстанской Премьер-лиги по итогам августа.
«Очень рад сделать свой вклад на поле и помочь команде, а также выиграть голосование на приз лучшему игроку в августе. Теперь у меня ещё больше мотивации продолжать отдавать игре всего себя», — написал Вагнер.
После перехода в «Кайрат» Вагнер Лав провёл четыре матча и забил четыре мяча. Нападающий пополнил ряды команды на правах свободного агента. Клуб набрал 21 очко за восемь туров чемпионата Казахстана и закрепился на первом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что форвард разорвал контракт с «Коринтиансом» ради возвращения в ЦСКА. Но стороны не смогли договориться, поэтому Вагнер подписал контракт с «Кайратом». 36-летний бразилец выступал за «армейцев» с 2004 по 2013 год.
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