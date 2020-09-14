Давид Сильва вылечился от коронавируса и провёл первую тренировку в «Реале Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва вылечился от коронавируса и провёл первую тренировку в испанском клубе.



31 августа стало известно, что 34-летний футболист заразился коронавирусной инфекцией и был отправлен на карантин.

Видео можно посмотреть на канале «Реала Сосьедад» в YouTube.



Сильва перешёл в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в середине августа. Полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/2020 Сильва принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

«Реал Сосьедад» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».