Давид Сильва вылечился от коронавируса и провёл первую тренировку в «Реале Сосьедад»
Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва вылечился от коронавируса и провёл первую тренировку в испанском клубе.
31 августа стало известно, что 34-летний футболист заразился коронавирусной инфекцией и был отправлен на карантин.
Видео можно посмотреть на канале «Реала Сосьедад» в YouTube.
Сильва перешёл в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в середине августа. Полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/2020 Сильва принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.
«Реал Сосьедад» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».
Давид Сильва заразился коронавирусом
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