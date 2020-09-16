Комличенко: «Локомотив» из Тбилиси – команда техничная, грузинские клубы этим славятся

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом».



«Ожидания от старта в еврокубках положительные. Хочется начать с победы, и мы всё сделаем для этого. Физически готовы, настрой боевой, поэтому ничего не должно помешать. «Динамо» давно не играло в Европе, и все мы, конечно, рады тому, что клуб будет представлен в еврокубках. В таких турнирах всегда хочется себя проявить, с другой стороны, это не значит, что в других официальных матчах иначе – показывать хорошую игру и выигрывать нужно во всех турнирах.



Мы успели уже ознакомиться с соперником, хотя детальный разбор ещё впереди. Видно, что команда техничная – грузинские клубы этим славятся. Но у нас свои сильные качества, знаем, на чём можем сыграть, поэтому, думаю, всё будет хорошо», – цитирует Комличенко пресс-служба «Динамо».

Николай Комличенко: в перспективе цель «Динамо» — регулярное участие в еврокубках