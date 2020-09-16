Эджуке — о дебюте в дерби: это мечта. Это то, ради чего работает каждый футболист

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился впечатлениями от дерби со «Спартаком» и рассказал о первом забитом мяче за «армейцев».



«Я был очень взволнован, очень ждал этого матча. Знал о дерби, его важности и накале страстей. Я начал игру на скамейке, посмотрел со стороны, понаблюдал. Меня очень вдохновила возможность выйти в таком матче. Забить первый гол за команду в таком матче – большая честь для меня.



Это то, о чём мечтает каждый игрок, и то, к чему мы стремимся. Сыграть в таком матче – уже большое достижение. При этом я не только вышел, но и поучаствовал в голе. Я видел радость болельщиков и партнёров, эти эмоции захлестнули меня. Надеюсь, таких моментов будет очень много, мы будем стараться повторять такие матчи», – рассказал Эджуке в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке Круто стартовал в ЦСКА!