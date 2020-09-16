Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тараз» не внёс в заявку Каньяса из-за ошибок менеджеров

«Тараз» не внёс в заявку Каньяса из-за ошибок менеджеров
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник Рохер Каньяс подписал контракт с «Таразом», но не сможет провести за него вторую половину сезона. Менеджеры клуба допустили ошибки, из-за которых не успели внести его в заявку, сообщает Meta-ratings.kz.

В начале сентября «Тараз» достиг договорённости с 30-летним колумбийским полузащитником, но прилететь в Казахстан лично тот не смог. Клуб должен был заявить игрока в качестве свободного агента за пределами трансферного окна, но не удалось правильно оформить необходимые документы. Теперь контракт между Каньясом и «Таразом» будет расторгнут.

Последним клубом Рохера стал «Иртыш», за который он провёл 17 матчей, забил четыре гола и отдал результативную передачу. Каньяс четыре раза становился чемпионом Казахстана.

С 2010 по 2012 год полузащитник выступал за «Сибирь». За российский клуб игрок провёл 24 матча и не отметился результативными действиями.

«Теперь у меня ещё больше мотивации». Вагнер Лав — о призе игроку месяца в Казахстане
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020