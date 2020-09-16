«Тараз» не внёс в заявку Каньяса из-за ошибок менеджеров

Полузащитник Рохер Каньяс подписал контракт с «Таразом», но не сможет провести за него вторую половину сезона. Менеджеры клуба допустили ошибки, из-за которых не успели внести его в заявку, сообщает Meta-ratings.kz.



В начале сентября «Тараз» достиг договорённости с 30-летним колумбийским полузащитником, но прилететь в Казахстан лично тот не смог. Клуб должен был заявить игрока в качестве свободного агента за пределами трансферного окна, но не удалось правильно оформить необходимые документы. Теперь контракт между Каньясом и «Таразом» будет расторгнут.



Последним клубом Рохера стал «Иртыш», за который он провёл 17 матчей, забил четыре гола и отдал результативную передачу. Каньяс четыре раза становился чемпионом Казахстана.

С 2010 по 2012 год полузащитник выступал за «Сибирь». За российский клуб игрок провёл 24 матча и не отметился результативными действиями.