Стартовало расследование о расистских оскорблениях Гонсалеса в адрес Неймара

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции начал расследование инцидента, произошеднего в матче третьего тура чемпионата страны между «Пари Сен-Жермен» и «Марселем». В той встрече бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ударил по голове испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

Позже Неймар рассказал, что Гонсалес оскорбил его на расовой почве. Комитет рассмотрел поведение испанца на специальном заседании и принял решение начать расследование по инциденту.

Ранее за участие в драке, случившейся во время игры, Неймар и аргентинец Леандро Паредес были дисквалифицированы на два матча плюс один условно, защитник Лейвин Курзава получил шесть матчей дисквалификации. Форвард марсельской команды Дарио Бенедетто пропустит один матч.