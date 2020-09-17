Стартовый матч чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» пройдёт без зрителей

Стартовый матч розыгрыша чемпионата Германии сезона-2020/2021 «Бавария» — «Шальке» пройдёт при пустых трибунах из-за COVID-19. Лига приняла такое решение в связи с тем, что в Мюнхене увеличилось количество заболевших. Местные власти запретили проведение массовых мероприятий с присутствием зрителей, сообщает Kicker.



Ранее сообщалось, что на матчах чемпионата Германии смогут находиться не более 20 процентов зрителей от общей вместимости стадиона. Проведение встреч возможно лишь при полном соблюдении медицинского протокола и социальной дистанции.



Матч 1-го тура чемпионата Германии сезона-2020/2021 «Бавария» — «Шальке» состоится 18 сентября, начало – в 21:30 мск. Информации об ограничениях на остальных матчах стартового тура нет.

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