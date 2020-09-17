«Ювентус» отказался от трансфера Луиса Суареса

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес не перейдёт в туринский «Ювентус», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «Ювентус» выбыл из борьбы за Суареса, так как согласовал трансфер боснийского форварда «Ромы» Эдино Джеко, который был приоритетной целью клуба. Таким образом, главным претендентом на уругвайца является мадридский «Атлетико». Сделка оценивается как непростая, но не невозможная, если форвард бесплатно уйдёт из «Барселоны».

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2021 года.