«Всей команде нужно посмотреть в глаза Дзержинскому». Губерниев — о вылете «Динамо»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение московского «Динамо» в матче 2-го раунда квалификации с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Я почётный динамовец, у меня есть удостоверение с, прости господи, изображением Дзержинского. Жизнь становится слишком хорошая, когда я подхожу и смотрю в глаза Феликсу. А сегодня нужно всей команде в глаза Феликсу посмотреть.



Если говорить серьёзно, то я обескуражен, потому что такой беззубой игры я не видел давно. «Динамо» — команда, которая на нормальном уровне выступала в чемпионате, да и само противостояние с Грузией… Я не буду говорить о политике, но если раньше проиграть тбилисскому «Динамо» было за счастье, то сейчас это позор. Я очень расстроен, ни игры, ни стремления, а ещё и детские ошибки. Напротив меня сейчас сидит Корнаухов и разводит руками.



У нас в футболе уже очень давно всё не очень, на клубом уровне. Мало того что эта грузинская команда — самая молодая и неопытная в их чемпионате, так она ещё худшая команда в отборе Лиги Европы. Мы ожидали от «Динамо» другого настроя, но стоит отметить, с каким настроем играли грузинские футболисты. Я с огромной симпатией отношусь к грузинскому футболу, он замечательный. Но то, что было, — чудовищно, очень жаль.



Мы пришли к такому результату в российском футболе, но тем не менее я вижу позитивные моменты. Мы должны оттолкнуться от дна, и предпосылки к этому есть: игра сборной, молодёжка перспективная. Я в этом вопросе больше оптимист.



Последнее ли это дно, которое пробил наш футбол? Ой, не стоит зарекаться. Трудно делать прогнозы, но я удручён. Если бы мой родной «Металлист» из Королёва представлял Россию, они бы выглядели получше «Динамо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.