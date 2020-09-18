Гвардиола — о переходе Тьяго в «Ливерпуль»: в АПЛ пришёл действительно хороший футболист
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника Тьяго Алькантары из «Баварии» в «Ливерпуль».
«У нас достаточно игроков на этой позиции, поэтому мы не претендовали на Тьяго. Я рад видеть Тьяго в Англии. В АПЛ пришёл действительно хороший футболист», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.
Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.
Тьяго Алькантара: у нас с «Ливерпулем» одни цели
- 18 сентября 2020
-
19:56
-
19:49
-
19:38
-
19:37
-
19:36
-
19:13
-
19:11
-
18:44
-
18:42
-
18:33
-
18:19
-
18:08
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:16
-
17:14
-
17:06
-
17:00
-
16:53
-
16:29
-
16:24
-
16:18
-
16:14
-
15:52
-
15:50
-
15:39
-
15:34
-
15:24
-
15:06
-
15:01
-
14:47
-
14:44
Партнерский контент