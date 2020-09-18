Гвардиола — о переходе Тьяго в «Ливерпуль»: в АПЛ пришёл действительно хороший футболист

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход полузащитника Тьяго Алькантары из «Баварии» в «Ливерпуль».



«У нас достаточно игроков на этой позиции, поэтому мы не претендовали на Тьяго. Я рад видеть Тьяго в Англии. В АПЛ пришёл действительно хороший футболист», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.

Тьяго является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.