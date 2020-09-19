В Италии сообщают, что Аркадиуш Милик заключит контракт с «Ромой» 19 сентября

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Рому», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, вчера, 18 сентября, Милик прошёл медицинские тесты в одной из швейцарских клиник. Отмечается, что претензий к физическому состоянию футболиста нет. После осмотра Милик отправился в Рим, где сегодня, 19 сентября, завершит медицинское обследование и подпишет соглашение с «Ромой».
Милик перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне 26-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с неаполитанским клубом действует до лета 2021 года.
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