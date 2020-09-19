«Мусаев был обязан засушить игру». Уткин высказался о разгромной победе «Краснодара»

Блогер Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» над «Химками» (7:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Не хочу говорить о резко упавших шансах „Краснодара“ пройти ПАОК после сегодняшних семи голов „Химкам“. Шансы бывают разные, мы имеем дело с игрой. Скажу иначе: это было непрофессионально. Важнейший матч у Краснодара не сегодня. Во вторник. Сегодня он выжег в себе совершенно ненужным избыточным образом тьму эмоций, которые не просто могут потребоваться, а будут жестко необходимы в матче с прагматичным колючим греческим клубом.

Мусаев обязан был управлять командой мудро и засушить игру, когда победа перестала вызывать сомнения. Считаю — именно обязан. Это не более чем моё мнение. Может быть, и повезёт. Но потом можно, никуда не попав, вспоминать, как мы можем под настроение (правда, с «Химками»), наблюдая по телеку чужие матчи в Лиге Чемпионов.

Сейчас в московской квартире, надув губы, сидит и, полагаю, без интереса смотрит что пришлось по Первому каналу Кирилл Новиков, вспоминая победу над «Зенитом» и совершенно неважно что при этом думает.

Хоть это и немного другая история. Вообще истории о непрофессионализме дико разнообразны. Это формула Льва Толстого из Карениной: несчастные несчастны по-своему, счастливые похожи. Я разуверился в Мусаеве сегодня. Да, это не более чем факт моей жизни", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Ответный в Греции — спустя неделю. Победитель выходит в групповой этап Лиги чемпионов.