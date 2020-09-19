Давыдов: Соболев и Дзюба были в «Томи». Понимаю, чего от меня здесь ждут

Нападающий «Томи» Денис Давыдов поделился эмоциями от подписания контракта с новым клубом.

«Мог ли представить себя игроком „Томи“? Томская команда — единственная, с которой я не играл на выезде. Не думал, что окажусь здесь, но рад, что так получилось. Это новый вызов. Многие ребята здесь были — Соболев, Дзюба. Надеюсь, всё будет хорошо.

Не страшно ли было лететь в Томск? У меня бабушка родилась в Кемерове. Нет, не страшно. Хочу вернуться на свой уровень. В последние годы игра по разным причинам не складывалась, не хочется сейчас об этом вспоминать. Нужно помогать команде и двигаться вперёд.

Место в турнирной таблице? В таких ситуациях не бывал, но понимаю, чего от меня ждут. Сейчас будет усиление, Виталий Денисов присоединится. Думаю, мы вернёмся туда, где должны быть. Как минимум выйдем из зоны вылета", — сказал Давыдов в интервью пресс-службе клуба.

Соглашение игрока с «Томью» рассчитано до конца сезона-2020/2021. Давыдов будет выступать под 69-м номером.