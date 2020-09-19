Давыдов: Соболев и Дзюба были в «Томи». Понимаю, чего от меня здесь ждут

Нападающий «Томи» Денис Давыдов поделился эмоциями от подписания контракта с новым клубом.
«Мог ли представить себя игроком „Томи“? Томская команда — единственная, с которой я не играл на выезде. Не думал, что окажусь здесь, но рад, что так получилось. Это новый вызов. Многие ребята здесь были — Соболев, Дзюба. Надеюсь, всё будет хорошо.
Не страшно ли было лететь в Томск? У меня бабушка родилась в Кемерове. Нет, не страшно. Хочу вернуться на свой уровень. В последние годы игра по разным причинам не складывалась, не хочется сейчас об этом вспоминать. Нужно помогать команде и двигаться вперёд.
Место в турнирной таблице? В таких ситуациях не бывал, но понимаю, чего от меня ждут. Сейчас будет усиление, Виталий Денисов присоединится. Думаю, мы вернёмся туда, где должны быть. Как минимум выйдем из зоны вылета", — сказал Давыдов в интервью пресс-службе клуба.
Соглашение игрока с «Томью» рассчитано до конца сезона-2020/2021. Давыдов будет выступать под 69-м номером.
- 19 сентября 2020
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
06:59
-
06:17
-
05:59
-
05:42
-
05:15
-
04:44
-
04:18
-
04:01
-
03:43
-
03:11
-
02:35
-
02:17
-
01:57
-
01:39
-
01:18
-
01:03
-
00:50
-
00:41
-
00:37
-
00:16
-
00:12
-
00:04
- 18 сентября 2020
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:22
-
23:21
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:51