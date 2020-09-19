«Ливерпуль» объявил о трансфере Диогу Жоты

Португальский полузащитник «Вулверхэмптон Уондерерс» Диогу Жота подписал контракт с «Ливерпулем», сообщается на сайте мерсисайдцев.
«Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с игроком сборной Португалии Диогу Жотой", — сообщает пресс-служба «Ливерпуля». Срок контракта не разглашается.
Сообщалось, что соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до июня 2025 года. Сейчас ведутся переговоры между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Предполагаемая сумма трансфера — около € 43 млн.
Жота покинул расположение «Вулверхэмптона» перед началом матча со «Сток Сити» (0:1) в Кубке английской лиги в четверг, 17 сентября.
Вчера, 18 сентября, «Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары. Полузащитник сборной Испании и «Баварии» подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.
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