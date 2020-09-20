«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Рубин» – «Спартак». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



Московский «Спартак» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (11) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.