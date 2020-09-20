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Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» нужно больше игроков. Мы не должны отставать от конкурентов

Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» нужно больше игроков. Мы не должны отставать от конкурентов
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выразил мнение, что команде не хватает новых игроков.

«У нас очень хороший коллектив, но лично я думаю, что нам нужно больше игроков, чтобы усилиться. Это может дать нам толчок. Мы видим, как другие клубы усиливают свои команды. Мы тоже должны это делать, чтобы не отставать от конкурентов», — цитирует Шоу 101 Great Goals со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонскому «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У «Манчестер Юнайтед» был первый матч в новом сезоне АПЛ, «Кристал Пэлас» одержал вторую победу подряд. В предыдущем матче команд «МЮ» дома проиграл «орлам» со счётом 1:2.

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