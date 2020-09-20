Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» нужно больше игроков. Мы не должны отставать от конкурентов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выразил мнение, что команде не хватает новых игроков.

«У нас очень хороший коллектив, но лично я думаю, что нам нужно больше игроков, чтобы усилиться. Это может дать нам толчок. Мы видим, как другие клубы усиливают свои команды. Мы тоже должны это делать, чтобы не отставать от конкурентов», — цитирует Шоу 101 Great Goals со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонскому «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



У «Манчестер Юнайтед» был первый матч в новом сезоне АПЛ, «Кристал Пэлас» одержал вторую победу подряд. В предыдущем матче команд «МЮ» дома проиграл «орлам» со счётом 1:2.