Худяков: «Тамбов» мог брать очко в матче с «Локомотивом», был бы хороший результат

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Где-то не хватило мастерства, где-то везения. Могли брать очко, был бы хороший результат. Во втором тайме играли хорошо, были моменты. Ситуация с долгами? В течение пары недель все вопросы закроем. Со стадионом всё продвигается. Я в Тамбове почти не бываю, но говорят, что всё двигается. Думаю, есть шансы увидеть команду в Тамбове в этом сезоне», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.