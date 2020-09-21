Бонуччи: наш футбол сейчас гораздо больше похоже на «Ювентус» Аллегри

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвёл итоги дебютной встречи Андреа Пирло на тренерском мостике в игре 1-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:0).
«Мы увидели некоторые новые идеи, предложенные тренером и его командой, новый способ интерпретации игры, большой энтузиазм как при владении мячом, так и без него. Видна большая разница в том, как мы атакуем игру и проявляем инициативу, пытаясь добиться результата. Глядя на работу последних недель и эту игру, я думаю, что мы становимся лучше.
Чувствуется разница, так как с Сарри мы больше перемещались группами, а с Пирло мы больше играем один в один, что даёт нам больше свободы, чтобы быть агрессивными и чаще отыгрывать мяч.
Мы принимаем любые изменения, внесённые клубом. В этом сезоне новым тренером стал Пирло, который изменил наше представление о футболе. Пока рано говорить, правильно это или нет, но это другое, с очень четким менталитетом агрессивности и нежелания уступать. Конечно, у нас было такое же отношение к игре и в прошлом году, потому что без этого вы не выиграете 9 скудетто подряд.
Очевидно, что наш футбол сейчас гораздо больше похоже на «Ювентус» Аллегри. Пирло имеет такое же влияние на игру, ещё будучи игроку, вы знали, что можете отдать ему мяч, и были уверены, что он его не потеряет. Мы достаточно взрослые, чтобы вести себя как настоящие профессионалы. Андреа Пирло теперь наш тренер, и мы с огромным уважением относимся ко всем нашим тренерам, так же как мы стараемся помогать всем нашим тренерам в раздевалке.
К счастью, это команда, полная великих людей, которые привыкли работать с великими чемпионами. Это облегчает задачу всем заинтересованным сторонам», — цитирует Бонуччи Football Italia.
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