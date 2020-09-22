Режиссёр Учитель: наша позиция — Стрельцов не виноват в том, в чём его обвинили

Илья Учитель, режиссёр фильма «Стрельцов», посвящённого легендарному футболисту московского «Торпедо» Эдуарду Стрельцову, поделился мыслями об образе главного героя картины. Главную роль исполнил актёр Александр Петров.



«Наша позиция — он не виноват в том, в чём его обвинили. Мне не кажется, что картина получилась приторной и идеальной от начала и до конца. Есть и свои изъяны — получился своего рода футбольный Есенин. В этом и есть главный козырь героя, которого играет Саша Петров», — передаёт слова Учителя корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Эдуард Стрельцов на протяжении всей карьеры защищал цвета «Торпедо». С 1958 по 1963 год он отбывал срок в тюрьме по обвинению в изнасиловании. В 1965 году вернулся к выступлению за чёрно-белых.

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