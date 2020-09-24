«Ростов» — «Маккаби» Х: прямая онлайн-трансляция матча отбора Лиги Европы начнётся в 19:30

Сегодня, 24 сентября, состоится матч «Ростов» – «Маккаби» (Хайфа). Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Петром Арделеану. Помогать ему будут ассистенты Иво Надворник и Петр Цалетка. Резервный рефери – Карел Грубеш.



В прошлом сезоне «Ростов», набрав 45 очков в 30 турах, занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, что позволило команде выйти в квалификацию Лиги Европы.



В случае победы над «Маккаби» подопечные Валерия Карпина выйдут в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка, где встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).

«Ростов» — «Маккаби»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч квалификации Лиги Европы