Октябрьские матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин рассказал, будут ли болельщики присутствовать на предстоящих матчах сборных.
«Октябрьские матчи Лиги наций пройдут без зрителей», — сообщил Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее стало известно, что контрольный матч сборной России со Швецией состоится в Москве.
В предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2). В первом круге национальной команде также предстоит встретиться с Турцией. Матч состоится в России 1 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
Станислав Черчесов отреагировал на перенос товарищеского матча со Швецией в Москву
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