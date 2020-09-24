Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Октябрьские матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей

Октябрьские матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин рассказал, будут ли болельщики присутствовать на предстоящих матчах сборных.

«Октябрьские матчи Лиги наций пройдут без зрителей», — сообщил Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее стало известно, что контрольный матч сборной России со Швецией состоится в Москве.

В предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2). В первом круге национальной команде также предстоит встретиться с Турцией. Матч состоится в России 1 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Станислав Черчесов отреагировал на перенос товарищеского матча со Швецией в Москву
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020