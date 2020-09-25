Ещенко: с «Тамбовом» нужно аккуратно. «Спартаку» надо выходить и играть как последнюю игру
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился эмоциями в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«За „Тамбов“ играют 40-летний Рыжиков и 38-летний Ойеволе. Битва дедов? Это опытная команда, нам нельзя расслабляться. С такими соперниками нужно аккуратно, несмотря на то что они находятся в нижней части турнирной таблицы. Надо выходить и играть как последнюю игру.
Когда лучше сыграть 100-й матч? С «Тамбовом» сыграть, а с «Зенитом» — награждение, при большом количестве болельщиков, будет приятно. Ну и чтобы испугались. Что говорю Айртону? Чтобы он шёл вперед и обыгрывал один в один", — сказал Ещенко в интервью клубной пресс-службе.
Встреча «Тамбова» и «Спартака» пройдёт в Саранске завтра, 26 сентября. Начало — в 14:00 мск.
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