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Де Хеа: я основной вратарь «Манчестер Юнайтед» и долгое время выступаю на высоком уровне

Де Хеа: я основной вратарь «Манчестер Юнайтед» и долгое время выступаю на высоком уровне
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о своей роли в английской команде.

«Я основной голкипер „Манчестер Юнайтед“. Я здесь уже много лет. У меня большой опыт, и, думаю, на протяжении долгого времени выступаю на высоком уровне. Ощущаю доверие со стороны тренера, клуба и партнёров по команде. Счастлив в „Манчестер Юнайтед“ и надеюсь играть здесь ещё много лет. Надеюсь, мы вместе выиграем много трофеев», — приводит слова де Хеа BT Sport.

Давид де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера вратаря составила € 25 млн. Контракт испанского голкипера с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Давид де Хеа останется первым номером «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/2021
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