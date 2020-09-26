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Артём Дзюба: рад, что его величество атакующий футбол победил

Артём Дзюба: рад, что его величество атакующий футбол победил
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Уфой» (6:0). Форвард оформил хет-трик.

«Конечно, очень важная победа. Тем более мы помним, что в прошлом году мы проиграли им — 0:1, потом сыграли вничью — 0:0. Какая-то недосказанность была с «Уфой», всё-таки хотелось вернуть долг. Мы это не обсуждали, но я у себя в голове это держал.

«Уфа» — неприятный соперник, очень глубоко садящийся в оборону. В прошлом году мы не смогли её взломать. Часто говорят, и не без основания, что мы тяжело играем с такими «автобусами». Очень рад, что его величество атакующий футбол победил. Надеюсь, доживу до того момента, когда в нашем чемпионате будут играть в более открытый футбол. Мне кажется, все от этого только выиграют», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

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