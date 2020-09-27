Рыков: к «Зениту» применяют одни стандарты, а к «Уралу» — другие

Защитник «Урала» Владимир Рыков прокомментировал эпизод с забитым голом Артёма Дзюбы из офсайда в матче 8-го тура с «Зенитом» (1:1).

«Момент видел с трибуны и сразу сказал, что это было положение вне игры. Обидно, что электроника не видит таких моментов. Для чего она вообще тогда нужна? Конечно, это не красит наш чемпионат. Когда играли в Казани, у Панюкова был такой же момент. Но тогда гол не был засчитан, а тут засчитали. Наш президент Григорий Иванов сказал, что вмешались двойные стандарты. Согласен с ним.

Хорошо, что эпизод случился в начале чемпионата. А представьте, если бы то же самое произошло в концовке сезона, когда «Урал» боролся бы за попадание в Лигу Европы? Был бы совсем другой разговор. Получается, к «Зениту» применяют одни стандарты, а к «Уралу» или, например, «Локомотиву», который был в схожей ситуации, — другие.

Не могу сказать, что мы не любим «Зенит». Чемпионат от этого страдает. Подобные вещи не красят РПЛ. Люди же из других стран следят за матчами и видят, что здесь происходит. Из-за судейских ошибок болельщики просто-напросто не будут смотреть чемпионат России", — цитирует Рыкова Sportbox.